Рублев: Потрясающее чувство. Это мой первый финал на таком уровне

Россияниндал комментарий по поводу своего выхода в финал «Мастерса», который проходит в Монте-Карло. В полуфинале Рублев одолел норвежца Каспера Рууда (6:3, 7:5).

«Потрясающее чувство. Это мой первый финал на таком уровне, так что я очень рад. Посмотрим, как он сложится. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

Каспер — просто потрясающий игрок, в особенности на грунте. Он начал с брейка, начал очень жёстко и упорно боролся. Я знал, что мне нужно повысить свой уровень игры, если я хочу с ним соперничать, потому что если бы я этого не сделал, то точно бы проиграл.

Я так и сделал и тогда заиграл лучше, а он начал больше ошибаться. Думаю, это стало ключевым фактором моей победы», — приводит слова Рублёва сайт ATP.