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    • Рублев сыграет в финале «Мастерса» в Монте-Карло
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    Рублев: Потрясающее чувство. Это мой первый финал на таком уровне

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев дал комментарий по поводу своего выхода в финал «Мастерса», который проходит в Монте-Карло. В полуфинале Рублев одолел норвежца Каспера Рууда (6:3, 7:5).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Потрясающее чувство. Это мой первый финал на таком уровне, так что я очень рад. Посмотрим, как он сложится. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

    Каспер — просто потрясающий игрок, в особенности на грунте. Он начал с брейка, начал очень жёстко и упорно боролся. Я знал, что мне нужно повысить свой уровень игры, если я хочу с ним соперничать, потому что если бы я этого не сделал, то точно бы проиграл.

    Я так и сделал и тогда заиграл лучше, а он начал больше ошибаться. Думаю, это стало ключевым фактором моей победы», — приводит слова Рублёва сайт ATP.

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