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    Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене

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    Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В поединке второго круга четвертый номер посева обыграл канадца Вашека Поспишила со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

    Теннисисты провели на корте два часа. Медведев выполнил 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 9.

    Поспишил 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 6.

    Следующим соперником Медведева станет теннисист из Южной Африки Кевин Андерсон.

    Также в четвертьфинал вышел россиянин Андрей Рублев, соперник которого итальянец Янник Синнер отказался от продолжения борьбы спустя девять минут после старта поединка.

    За выход в полуфинал Рублев поборется с австрийцем Домиником Тимом, выигравшим у чилийца Кристьяна Гарина. 0

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