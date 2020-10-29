Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене

Даниил Медведев
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В поединке второго круга четвертый номер посева обыграл канадца Вашека Поспишила со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте два часа. Медведев выполнил 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 9.
Поспишил 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 6.
Следующим соперником Медведева станет теннисист из Южной Африки Кевин Андерсон.
Также в четвертьфинал вышел россиянин Андрей Рублев, соперник которого итальянец Янник Синнер отказался от продолжения борьбы спустя девять минут после старта поединка.
За выход в полуфинал Рублев поборется с австрийцем Домиником Тимом, выигравшим у чилийца Кристьяна Гарина. 0