Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене

Российский теннисистпробился в четвертьфинал турнира в Вене.

В поединке второго круга четвертый номер посева обыграл канадца Вашека Поспишила со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте два часа. Медведев выполнил 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 9.

Поспишил 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 6.

Следующим соперником Медведева станет теннисист из Южной Африки Кевин Андерсон.

Также в четвертьфинал вышел россиянин Андрей Рублев, соперник которого итальянец Янник Синнер отказался от продолжения борьбы спустя девять минут после старта поединка.

За выход в полуфинал Рублев поборется с австрийцем Домиником Тимом, выигравшим у чилийца Кристьяна Гарина. 0