«Ролан Гаррос»-2020 пройдет со зрителями

Президент Французской федерации тенниса (FFT)рассказал, что Открытый чемпионат Франции 2020 года пройдет со зрителями.

«Турнира без зрителей точно не будет. Пока нет окончательного решения о количестве зрителей, оно будет принято совместно с государственными органами», — цитирует Джудичелли Reuters.

Напомним, что «Ролан Гаррос» должен был состоятся с 18 мая по 7 июня, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли. Вчера было объявлено, что соревнование пройдет в Париже с 21 сентября по 11 октября.

Также стало известно, что сезон ATP возобновится турниром в Вашингтоне 14 августа, WTA — 3 августа в Палермо. 0