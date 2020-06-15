СМИ: US Open в 2020 году не будет отменен

по теннису в сезоне-2020 будет проведен, сообщает Forbes.

Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) собираются одобрить план проведения турнира.

Как передает источник, матчи соревнований, вероятно, будут проходить в отсутствии болельщиков и представителей СМИ, но пока это не подтверждено.

Изначально проведение US Open было запланировано в Нью-Йорке на период с 31 августа по 13 сентября, однако ранее стало известно, что турнир может быть перенесен ближе к концу года и в другой город. 0