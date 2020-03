Шарапова приняла участие в челлендже мытья рук

Бывшая первая ракетка мираприняла участие в челлендже «чистые руки».

Звезды по всему миру снимают на видео, как они тщательно моют руки в связи с эпидемией коронавируса.

После демонстративного мытья рук Шарапова передала эстафету телеведущим Тиму Феррису, Эллен Дедженерис, адвокату Мелинде Гейтс, бизнесмену Даниэлю Любецки и актрисе Наоми Кэмпбелл.

You got me out of my robe for a brief minute, @AngeKagame. Challenge accepted in an 80’s hair scrunchie 😊 #SafeHandsChallenge #StayHome #please 🙏🏻 Thanks for starting this initiative, @PaulKagame. We miss Rwanda so much 🇷🇼💕 pic.twitter.com/f1fjAGgYTw