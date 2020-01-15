Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Российская теннисисткапробилась в четвертьфинал турнира в

В 1/8 финала соревнований россиянка одержала победу над представительницей США Катрин Беллис со счетом 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. На счету российской теннисистки 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов. Беллис в свою очередь совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира в Хобарте Кудерметова встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Турнир в австралийском городе Хобарте проходит завершится 18 января. 0