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    Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте.

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В 1/8 финала соревнований россиянка одержала победу над представительницей США Катрин Беллис со счетом 7:6 (8:6), 6:1.

    Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. На счету российской теннисистки 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов. Беллис в свою очередь совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

    За выход в полуфинал турнира в Хобарте Кудерметова встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

    Турнир в австралийском городе Хобарте проходит завершится 18 января. 0

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