Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале ATP Cup

уступилво втором матче полуфинального противостояния ATP Cup между сборными России и Сербии — 1:6, 7:5, 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. Медведев записал на свой счет 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 11. Его соперник трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 11.

Ранее в первом матче Карен Хачанов в двух партиях уступил Душану Лайовичу. Таким образом, счет в противостоянии Россия — Сербия стал 0:2. Парный матч, который также состоится сегодня, не будет иметь турнирного значения.

Сборная Сербии в финале турнира сыграет с победителем другой полуфинальной пары Испания — Австралия. 0