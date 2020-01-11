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    Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале ATP Cup

    Теннис ATP Даниил Медведев Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу во втором матче полуфинального противостояния ATP Cup между сборными России и Сербии — 1:6, 7:5, 4:6.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. Медведев записал на свой счет 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 11. Его соперник трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 11.

    Ранее в первом матче Карен Хачанов в двух партиях уступил Душану Лайовичу. Таким образом, счет в противостоянии Россия — Сербия стал 0:2. Парный матч, который также состоится сегодня, не будет иметь турнирного значения.

    Сборная Сербии в финале турнира сыграет с победителем другой полуфинальной пары Испания — Австралия. 0

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