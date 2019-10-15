Медведев снялся с Кубка Кремля

Российский теннисистпринял решение сняться с Кубка Кремля, который стартовал в Москве.

На прошлой неделе Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае и не успел полноценно восстановиться.

«Никто не думал, что я так выступлю в Шанхае, хоть это был шестой финал подряд. Я просто чувствую, что измождён и морально, и физически. Как профессиональный спортсмен, я не хочу выходить на корт, если я не готов играть на 100 процентов.

На самом деле, с какой-то стороны обидно, потому что очень хотел сыграть в Москве при родных трибунах. Я уже четыре года подряд играл в Москве и с каждым годом показывал все лучшие и лучшие результаты.

Так получилось, жалко, но это спорт, и я вынужден делать то, что лучше для моего тела. В этом плане у меня не было выбора», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 0