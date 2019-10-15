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    Медведев снялся с Кубка Кремля

    Даниил Медведев ATP Кубок Кремля
    Российский теннисист Даниил Медведев принял решение сняться с Кубка Кремля, который стартовал в Москве.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    На прошлой неделе Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае и не успел полноценно восстановиться.

    «Никто не думал, что я так выступлю в Шанхае, хоть это был шестой финал подряд. Я просто чувствую, что измождён и морально, и физически. Как профессиональный спортсмен, я не хочу выходить на корт, если я не готов играть на 100 процентов.

    На самом деле, с какой-то стороны обидно, потому что очень хотел сыграть в Москве при родных трибунах. Я уже четыре года подряд играл в Москве и с каждым годом показывал все лучшие и лучшие результаты.

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    • Так получилось, жалко, но это спорт, и я вынужден делать то, что лучше для моего тела. В этом плане у меня не было выбора», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 0

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