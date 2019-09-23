Кудерметова и Кузницова вышла во второй круг турнира в Ухане

Российская теннисисткавышла во второй круг Ухане (Китай), одолев в первом раунде соотечественницусо счетом 5:7, 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Вероника 8 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Кудерметова поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под седьмым номером.

Также во второй круг пробилась россиянка Светлана Кузнецова, прошедшая на отказе представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 1:0.

Соперницы провели на корте 34 минуты. Светлана трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Юлии ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.

В следующем круге Кузнецова встретится с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй). 0