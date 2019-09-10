Потапова и Савиных прекратили выступление на турнире в Хиросиме

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг турнира WTA в Хиросиме.

На старте турнира россиянка в трех партиях уступила австралийке Зоэ Хэйвс — 7:6 (7:4), 4:6. 4:6.

Теннисистки провели на корте почти три часа. За это время россиянка сделала 5 эйсов, но допустила 15 двойных ошибок.

Также покинула этот турнир и россиянка Валерия Савиных, проигравшая в первом круге немке Лауре Зигемунд. Встреча продлилась 1 час 31 минуту и завершилась в двух сетах — 4:6, 1:6.

А вот россиянка Варвара Флинк смогла выйти во второй круг турнира в Хиросиме. На старте соревнований она одержала уверенную победу над представительницей Словакии Кристиной Кучовой — 6:3, 6:2.

Встреча продолжался 1 час 22 минуты. На счету Флинк 2 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Кучова ни разу не подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

За место в четвертьфинале Флинк сразится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Сорана Кырстя (Румыния). 0