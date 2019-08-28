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    US Open. Федерер дожал Джумхура, победа Нисикори

    Результаты матчей третьего игрового дня на Открытом чемпионате США

    US Open ATP WTA Роджер Федерер Кеи Нисикори Каролина Плишкова Элина Свитолина
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    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
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    В среду, 28 августа, на US Open стартовали матчи второго круга в мужском и женском одиночном разрядах.

    Мужчины

    Кеи Нисикори (Япония) — Брэдли Клан (США) — 6:2, 4:6, 6:3, 7:5

    Японский теннисист Кеи Нисикори вышел в третий раунд Открытого чемпионата США.

    В матче второго круга седьмой номер посева обыграл американца Брэдли Клана со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.

    Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

    В третьем круге Нисикори сыграет с победителем матча между чилийцем Кристианом Гариным и австралийцем Алексом Де Минауром.

    Роджер Федерер (Швейцария) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 3:6, 6:2, 6:3, 6:4

    Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата США.

    В поединке второго круга третий номер посева одолел боснийца Дамира Джумхура — 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Они играли под закрытой крышей из-за дождя.

    Федерер выполнил 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-поинтов. На счету Джумхура 2 эйса, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 8.

    Следующим соперником швейцарца станет француз Люка Пуй или британец Даниэль Эванс.

    Женщины

    Каролина Плишкова (Чехия) — Мариам Болквадзе (Грузия) — 6:1, 6:4

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала первой участницей третьего раунда Открытого чемпионата США.

    В поединке второго круга третья сеянная обыграла грузинку Мариам Болквадзе со счетом 6:1, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

    За выход в четвертый круг Плишкова поспорит с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Александра Саснович (Белоруссия).

    Элина Свитолина (Украина) — Винус Уильямс (США) — 6:4, 6:4

    Украинка Элина Свитолина обыграла американку Винус Уильямс в матче второго круга US Open.

    Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

    Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 17. На счету Уильямс-старшей 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 6.

    За выход в четвертый круг Свитолина поспорит со своей соотечественницей Даяной Ястремской или шведкой Ребеккой Петерсон. 0

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