Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP

Серб Новак Джокович благодаря победе на Уимблдоне вышел на первое место, опередив испанца Рафаэля Надаля.
Россиянин Даниил Медведев опустился на две строчки и занимает теперь восьмое место, а его соотечественник Карен Хачанов поднялся на 24-е место.
Чемпионская гонка АТР от 15 июля
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6725 очков;
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3315;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995;
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 2070;
7 (12). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980;
8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1855;
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1640;
10 (8). Александр Зверев (Германия) — 1590...
24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 965...
90 (92). Андрей Рублев (Россия) — 398. 0