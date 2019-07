Уимблдон. Первая победа Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019.

В финальном матче седьмая сеяная Халеп за 55 минут выиграла у американки Серены Уильямс.

Халеп отдала сопернице только четыре гейма. Итоговый счет — 6:2, 6:2.

По ходу матча Халеп один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Уильямс — два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейк-пойнта.

27-летняя Халеп выиграла Уимблдонский турнир впервые в карьере. Теперь на ее счету две победы на турнирах «Большого шлема» (в 2018 году румынка побеждала на «Ролан Гаррос»).

The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL