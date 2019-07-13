ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаПогба, Неймар, Гризманн. Бренд — не всегда гарантия качества
  • 18:26
    • Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Уфой»
  • 18:08
    • «Спартак» и «Сочи» огласили составы
  • 18:01
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
  • 17:46
    • «Рубин» объявил о трансфере Старфельта
  • 17:30
    • Халеп стала победительницей Уимблдона
    Все новости спорта

    Халеп стала победительницей Уимблдона

    WTA Симона Халеп Серена Уильямс Уимблдон
    Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019.

    Симона Халеп
    Симона Халеп

    В финальном матче седьмая сеяная Халеп за 55 минут выиграла у американки Серены Уильямс.

    Халеп отдала сопернице только четыре гейма. Итоговый счет — 6:2, 6:2.

    По ходу матча Халеп один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Уильямс — два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейк-пойнта.

    27-летняя Халеп выиграла Уимблдонский турнир впервые в карьере. Теперь на ее счету две победы на турнирах «Большого шлема» (в 2018 году румынка побеждала на «Ролан Гаррос»). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • 30/06/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Новак Джокович — Роджер Федерер
  • 1.82
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Спартак» дебют сочинцев в РПЛ?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Ростов» успешно стартовать в сезоне?
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Продолжит «Реал Солт-Лэйк» домашнюю удачную серию?
  • «Реал Солт-Лэйк» — «Филадельфия Юнион». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Неожиданный сценарий для Мбаппе. Француз может изменить футболКилиан Мбаппе является одной из главных звезд мирового футбола всего в 20 лет, а теоретически он может сильно повлиять на условия переходов игроков Вчера в 13:340
  • 16:30
    • Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии
  • 16:14
    • Защитник «Ливерпуля» перенес операцию на руке
  • 15:57
    • Синхронистка Колесниченко завоевала золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта
    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Теннис Уимблдон. Федерер оказался сильнее Надаля, в финале швейцарца ждет ДжоковичОбзор 11-го соревновательного дня на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 22:180
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» победой новый сезон РПЛ?
  • 2.76
    •
  • 15:44
    • «Урал» и «Уфа» назвали стартовые составы
  • 15:16
    • «СКА-Хабаровск» вдевятером удержал вничью в матче со «Спартаком-2»
  • 13:47
    • Кин может покинуть «Ювентус»
    Уход Икарди рискует навредить «Интеру» Футбол «Интер» рискует поплатиться за свою новую политикуЧем завершится межсезонье для клуба? Вчера в 05:280
  • 13:29
    • Влашич: ЦСКА сильнее, чем год назад
  • 13:15
    • Войнов подписал однолетний контракт с «Авангардом»
  • 10:03
    • «Шанхай Шеньхуа» готовит улучшенное предложение «Спартаку» по Фернандо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие