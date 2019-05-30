«Ролан Гаррос». Касаткина выбыла, успехи Серены и Джоковича

30 мая на «Ролан Гаррос» продолжаются матчи второго круга.

Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 1) — Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:1, 6:4, 6:3

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под первым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швейцарии Генри Лааксонена.

Итоговый счет поединка — 6:1, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Первая ракетка мира 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 104-ю строчку в рейтинге ATP, 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертый круг Джокович поспорит с итальянцем Сальваторе Карузо.

Александр Зверев (Германия, 5) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:3)

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под пятым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швеции Микаэля Имера.

Итоговый счет встречи — 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут.

Александр 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертый круг Зверев поспорит с победителем матча Душан Лайович (Сербия, 30) — Эллиот Беншетри (Франция).

Доминик Тим (Австрия, 4) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5

Австралиец Доминик Тим вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга четвертая ракетка турнира обыграл Александра Бублика из Казахстана.

Итоговый счет — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Доминик 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника, раньше выступавшего за Россию, 16 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертый круг Тим поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом.

Женщины

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Дарья Касаткина (Россия, 21) — 6:3, 6:1

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, в матче за выход в третий круг уступила Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.

Итоговый счет поединка — 3:6, 1:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету теннисистки из Пуэрто-Рико 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в четвертый круг Пуиг поспорит с Игой Свентек из Польши.

Екатерина Александрова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия) — 3:6, 6:1, 6:4

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур.

Итоговый счет поединка — 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

Екатерина 10 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

За выход в четвертый раунд Александрова поспорит с испанкой Аленой Большовой-Задойновой.

Наоми Осака (Япония, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 4:6, 7:5, 6:3

Первая ракетка мира Наоми Осака вышла в следующий раунд Открытого чемпионата Франции.

Японка сумела обыграть в трех сетах белоруску Викторию Азаренко — 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут.

Осака 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертый круг первая ракетка мира поспорит либо с чешкой Катериной Синяковой, либо с Марией Саккари (29) из Греции.

Серена Уильямс (США, 10) — Куруми Нара (Япония) — 6:3, 6:2

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, вышла в третий круг, обыграв японку Куруми Нару.

Опытная теннисистка победила со счетом 6:3, 6:2.

Серена 10 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертый круг соревнований Уильямс поспорит с соотечественницей Софьей Кенин.

Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 11) — 6:4, 6:2

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 11-м номером, не смогла выйти в третий круг, проиграв американке Аманде Анисимовой.

Итоговый счет — 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертый круг 17-летняя американка поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия). 0