Хачанов вывел сборную России в финальный этап Кубка Дэвиса

Карен Хачанов
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Встреча продолжалась два часа 37 минут. Россиянин 13 подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 17.
На счтеу Лааксонена 13 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из четырех.
Сборная России одержала победу в противостоянии с Швейцарией — 3:1 и вышла в финальный этап турнира.
Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Жеребьевка (распределение по группам) назначена на 14 февраля. 0