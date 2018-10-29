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    Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

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    Победительница итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) украинка Элина Свитолина поднялась с седьмого на четвертое место в рейтинге организации, обновленная версия которого опубликована на сайте WTA.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
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    Японка Наоми Осака упала с 4-го на 5-е место, чешка Петра Квитова — с 5-го на 7-е.

    Лучшей из представительниц России в рейтинге остается Дарья Касаткина, занимающая десятое место.

    Рейтинг WTA. 29 октября

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.
    2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875.
    3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586.
    4 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5350.
    5 (4). Наоми Осака (Япония) — 5115.
    6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023.
    7 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4630.
    8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.
    9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
    10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3315.
    ...
    29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602...
    42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…
    59 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 972…
    87 (86). Евгения Родина (Россия) — 699...
    92 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 672...
    94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656...
    98 (97). Анна Блинкова (Россия) — 639. 0

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