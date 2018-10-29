Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Японка Наоми Осака упала с 4-го на 5-е место, чешка Петра Квитова — с 5-го на 7-е.
Лучшей из представительниц России в рейтинге остается Дарья Касаткина, занимающая десятое место.
Рейтинг WTA. 29 октября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586.
4 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5350.
5 (4). Наоми Осака (Япония) — 5115.
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023.
7 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4630.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3315.
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29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602...
42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…
59 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 972…
87 (86). Евгения Родина (Россия) — 699...
92 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 672...
94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656...
98 (97). Анна Блинкова (Россия) — 639. 0