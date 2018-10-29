Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Победительница итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) украинкаподнялась с седьмого на четвертое место в рейтинге организации, обновленная версия которого опубликована на сайте WTA.

Японка Наоми Осака упала с 4-го на 5-е место, чешка Петра Квитова — с 5-го на 7-е.

Лучшей из представительниц России в рейтинге остается Дарья Касаткина, занимающая десятое место.

Рейтинг WTA. 29 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875.

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586.

4 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5350.

5 (4). Наоми Осака (Япония) — 5115.

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023.

7 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4630.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3315.

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29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602...

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…

59 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

87 (86). Евгения Родина (Россия) — 699...

92 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 672...

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656...

98 (97). Анна Блинкова (Россия) — 639. 0