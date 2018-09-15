Россия обыграла Белоруссию в Кубке Дэвиса

Даниил Медведев
atpworldtour.com
В Москве россияне победили Белоруссию со счетом 3:2. Решающее очко России принес Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Егора Герасимова.
Кубок Дэвиса
Евро-африканская зона
Евро-африканская зона
1-я группа
Плей-офф
Плей-офф
Россия — Белоруссия — 3:2
Даниил Медведев — Егор Герасимов — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3
Карен Хачанов — Илья Ивашко — 6:2, 6:4
Карен Хачанов/Андрей Рублев — Максим Мирный/Андрей Василевский — 5:7, 3:6
Пятница
Карен Хачанов — Егор Герасимов — 7:6, 6:3
Даниил Медведев — Илья Ивашко — 6:7, 4:6. 0