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    Россия обыграла Белоруссию в Кубке Дэвиса

    Кубок Дэвиса ATP
    Сборная России сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса, передает «Спорт-Экспресс».

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    В Москве россияне победили Белоруссию со счетом 3:2. Решающее очко России принес Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Егора Герасимова.

    Кубок Дэвиса

    Евро-африканская зона

    1-я группа

    Плей-офф

    Россия — Белоруссия — 3:2

    Даниил Медведев — Егор Герасимов — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3​

    Карен Хачанов — Илья Ивашко — 6:2, 6:4

    Карен Хачанов/Андрей Рублев — Максим Мирный/Андрей Василевский — 5:7, 3:6

    Пятница

    Карен Хачанов — Егор Герасимов — 7:6, 6:3

    Даниил Медведев — Илья Ивашко — 6:7, 4:6​. 0

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