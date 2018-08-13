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    Полуфинал Хачанова и юбилей Надаля

    Подошла к концу очередная игровая неделя в мире тенниса. В мужском и женском Турах стартуют новые соревнования

    ATP WTA Дарья Касаткина Мария Шарапова Симона Халеп Рафаэль Надаль Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев
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    На второй неделе августа состоялся единственный в сезоне объединенный турнир, который одновременно проводится в двух разных городах.
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    Большое российское дерби и очередная вершина Надаля

    Рафаэль Надаль
    atpworldtour.com

    В мужской части соревнований, которая проходила в Торонто, Россию представляли Евгений Донской, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Михаил Южный и Карен Хачанов.

    Особенно стоит отметить Медведева и Хачанова. Даниил уже на старте турнира отправил домой американца Джека Сока — 13-ю ракетку посева. Далее была еще одна победа и вылет по итогам противостояния с четвертой ракеткой мира и уже экс-обладателем титула Александром Зверевым в третьем круге.

    Хачанов показал себя еще круче. На счету 27-й ракетки мира «скальпы» Филипа Краиновича, Пабло Карреньо-Бусты, Джона Изнера и Робина Хасе. В полуфинале Карен наткнулся на самого Рафаэля Надаля, а поражение от испанца уж никак не назвать большой неудачей.

  • Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP
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    • Именно Надаль в итоге без особых проблем разобрался в решающем поединке с амбициозным греком Стефаносом Циципасом. Для Рафы это был 80-й титул в карьере. По этому показателю лидер мирового рейтинга стал четвертым в истории. До него такой же отметки достигали Джимми Коннорс (109 титулов), Роджер Федерер (98) и Иван Лендл (94).

    Шарапова унизила первую ракетку страны

    Мария Шарапова
    wtatennis.com

    В Монреале, где действующей чемпионкой была Элина Свитолина, сражались россиянки Екатерина Макарова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Софья Жук, Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. Уже во втором круге состоялось большое дерби — Шарапова встречалась с Касаткиной и просто уничтожила первую ракетку страны — 6:0, 6:2.

    Мария явно оправилась после провала на Уимблдоне, но все равно пройти дальше третьего круга не получилось — последовало поражение от француженки Каролин Гарсии (3:6, 2:6). На этой же стадии румынкой Симоной Халеп была остановлена и Анастасия Павлюченкова. Именно Халеп в итоге вышла в финал, где ей противостояла Слоан Стивенс. Американка навязала борьбу первой ракетке мира, взяла второй сет, но все равно в итоге проиграла. Румынка взяла третий титул в сезоне и 17-й — в карьере. Симона уже покоряла Монреаль в 2016-м году.

    Финалы недели:

    Турнир WTA Premier 5. Монреаль (Канада). Rogers Cup presented by National Bank

    Симона Халеп (Румыния, 1) — Слоан Стивенс (США, 3) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

    Турнир АТР World Tour Masters 1000. Торонто (Канада). Rogers Cup presented by National Bank

    Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция) 6:2, 7:6 (7:4).

    Подготовка к US Open пройдет на масштабном турнире в Цинциннати

    Третья неделя августа подарит болельщикам объединенный турнир в Цинциннати с общим призовым фондом более 8,5 миллионов долларов. Это будет «репетиция» перед грядущим US Open для тех, кто не отказался от игровой практики в пользу тренировок.

  • Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
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    • У женщин Россию представят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова, а Мария Шарапова ранее получила 22-й номер посева, но решила не выступать на турнире. Тем не менее, звезд в США все равно хватает — Симона Халеп, Каролин Возняцки, Гарбин Мугуруса и так далее. Чемпионками здесь от России становились Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).

    В мужской части россиян будет двое — Андрей Рублев и Карен Хачанов. Стоит ждать сражения Рафы Надаля и Роджера Федерера — оба в списке участников, а швейцарец вовсе не имеет здесь равных по количеству титулов — семь (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015).

    Турниры недели:

    Турнир WTA Premier 5. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open (хард)

    Действующий чемпион: Гарбин Мугуруса.

    Турнир АТР World Tour Masters 1000. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open (хард)

    Действующий чемпион: Григор Димитров. 0

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