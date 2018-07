Уимблдон. Джокович завоевал титул, обыграв в финале Андерсона

Новак Джокович (Сербия, 12) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — 6:2, 6:2, 7:6

Серб Новак Джокович в четвертый раз стал чемпионом Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальном матче сербский теннисист за 2 часа и 20 минут обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона в трех сетах со счетом 6:2, 6:2, 7:6.

Занимающий 21-е место в рейтинге АТР белградец исполнил 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче, отыграв 7 брейк-пойнтов.

Новак активно выиграл 20 розыгрышей и допустил 13 невынужденных ошибок, а его оппонент создал 26 виннеров при 32 невынужденных.

Для Джоковича эта победа стала 13-й в карьере на турнирах серии «Большого шлема» в карьере и четвёртой на Уимблдоне.

Джокович стал четвёртым игроком в Открытой эре, который завоевал четыре или более титулов на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Ранее Новак побеждал на Уимблдоне в 2011, 2014 и 2015 годах. Восемь раз на Уимблдоне побеждал швейцарец Роджер Федерер, семь раз — американец Пит Сампрас и пять раз — швед Бьорн Борг.

Reacquainting with an old friend… 🏆#Wimbledon #TakeOnHistory pic.twitter.com/2xMVX5X951