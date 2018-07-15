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    Уимблдон. Джокович завоевал титул, обыграв в финале Андерсона

    Результаты заключительного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема»

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    Новак Джокович
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    В воскресенье, 15 июля, на Уимблдоне состоялись мужской одиночный финал и финал в миксте.
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    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия, 12) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — 6:2, 6:2, 7:6

    Серб Новак Джокович в четвертый раз стал чемпионом Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

    В финальном матче сербский теннисист за 2 часа и 20 минут обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона в трех сетах со счетом 6:2, 6:2, 7:6.

    Занимающий 21-е место в рейтинге АТР белградец исполнил 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче, отыграв 7 брейк-пойнтов.

    Новак активно выиграл 20 розыгрышей и допустил 13 невынужденных ошибок, а его оппонент создал 26 виннеров при 32 невынужденных.

    Новак Джокович и Кевин Андерсон

    Для Джоковича эта победа стала 13-й в карьере на турнирах серии «Большого шлема» в карьере и четвёртой на Уимблдоне.

    Джокович стал четвёртым игроком в Открытой эре, который завоевал четыре или более титулов на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

    Ранее Новак побеждал на Уимблдоне в 2011, 2014 и 2015 годах. Восемь раз на Уимблдоне побеждал швейцарец Роджер Федерер, семь раз — американец Пит Сампрас и пять раз — швед Бьорн Борг.

    Микст

    Виктория Азаренко (Беларусь) / Джейми Мюррей (Великобритания) — Александер Пейя (Австрия) / Николь Меличар (США)

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