Рублев будет играть в паре с Хачановым на крупных турнирах АТР

Российский теннисистзаявил, что планирует и в дальнейшем играть в паре с соотечественникомна крупных турнирах АТР.

«Безусловно, мы будем играть с Кареном в паре в дальнейшем, в том числе на "Мастерсах" и других крупных турнирах. Совместное выступление на "Ролан Гаррос" мы пока не обсуждали.

У нас приоритет – это выступление в одиночном разряде, поэтому, к примеру, на Уимблдоне мы вряд ли сыграем в паре, поскольку там матчи состоят из пяти сетов. Хочется подходить полностью отдохнувшими к одиночным встречам», – цитирует ТАСС Рублева.

На минувшей неделе Хачанов и Рублев дошли до финала турнира ATP в Майами в парном разряде. ​