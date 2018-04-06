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    Рублев будет играть в паре с Хачановым на крупных турнирах АТР

    ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов
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    Андрей Рублев и Карен Хачанов
    На фото:Андрей Рублев и Карен Хачанов
    Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что планирует и в дальнейшем играть в паре с соотечественником Кареном Хачановым на крупных турнирах АТР.

    «Безусловно, мы будем играть с Кареном в паре в дальнейшем, в том числе на "Мастерсах" и других крупных турнирах. Совместное выступление на "Ролан Гаррос" мы пока не обсуждали.

    У нас приоритет – это выступление в одиночном разряде, поэтому, к примеру, на Уимблдоне мы вряд ли сыграем в паре, поскольку там матчи состоят из пяти сетов. Хочется подходить полностью отдохнувшими к одиночным встречам», – цитирует ТАСС Рублева.

    На минувшей неделе Хачанов и Рублев дошли до финала турнира ATP в Майами в парном разряде. ​

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