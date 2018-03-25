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    Павлюченкова проиграла Кербер в Майами

    WTA Анжелик Кербер Анастасия Павлюченкова Гарбин Мугуруса Моника Никулеску Слоан Стивенс Виктория Азаренко Симона Халеп Агнешка Радванска
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    Анжелик Кербер
    На фото:Анжелик Кербер
    25-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире в Майами, призовой фонд которого составляет почти 8 миллионов долларов.

    В матче третьего раунда 23-я сеяная уступила немке Анжелик Кербер со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

    Павлюченкова реализовала 3 брейк-пойнта из 9, проиграв 5 геймов на своей подаче.

    Счет личных встреч соперниц стал равным — 6-6.

    В 1/8 финала Кербер сыграет с китаянкой Ван Ифань, которая победила американку Элисон Риске — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

    Другие результаты:

    Гарбин Мугуруса (Испания) — Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 6:1
    Слоан Стивенс (США) — Моника Никулеску (Румыния) – 6:7 (1:7), 6:3, 4:0 Rt
    Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Севастова (Латвия) — 3:6, 6:4, 6:1
    Симона Халеп (Румыния) — Агнешка Радванска (Польша) — 6:3, 2:6, 3:6
    Каролина Плишкова (Чехия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
    Зарина Дияс (Казахстан) — Карин Виттёфт (Германия) — 4:6, 7:5, 6:0

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