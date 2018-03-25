Павлюченкова проиграла Кербер в Майами

25-я ракетка мира россиянказавершила выступление на турнире в Майами, призовой фонд которого составляет почти 8 миллионов долларов.

В матче третьего раунда 23-я сеяная уступила немке Анжелик Кербер со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

Павлюченкова реализовала 3 брейк-пойнта из 9, проиграв 5 геймов на своей подаче.

Счет личных встреч соперниц стал равным — 6-6.

В 1/8 финала Кербер сыграет с китаянкой Ван Ифань, которая победила американку Элисон Риске — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Другие результаты:

Гарбин Мугуруса (Испания) — Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 6:1

Слоан Стивенс (США) — Моника Никулеску (Румыния) – 6:7 (1:7), 6:3, 4:0 Rt

Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Севастова (Латвия) — 3:6, 6:4, 6:1

Симона Халеп (Румыния) — Агнешка Радванска (Польша) — 6:3, 2:6, 3:6

Каролина Плишкова (Чехия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Зарина Дияс (Казахстан) — Карин Виттёфт (Германия) — 4:6, 7:5, 6:0