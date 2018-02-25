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    Капризов: Счастлив, что Дацюк и Ковальчук выиграли золотые олимпийские медали

    Хоккей Сборная России
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    Кирилл Капризов
    На фото:Кирилл Капризов
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    Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу в финале Олимпийских игр над Германией со счетом 4:3 ОТ.

    Фотогалерея победы сборной России

    «Я забил в овертайме? Главное, что выиграли. Неважно, кто забил. Гусев здорово отдал. Когда сравняли в конце третьего периода, не знаю, как получилось, вратаря сняли, играли впятером. Славу богу, что так получилось.

    Сейчас уже не думаешь об этом. Думаю, теперь вся команда будет проставляться. Мы до последнего верили в победу.

    У Дацюка многому научился за этот турнир. Он по всей площадке играет. Счастлив, что Павел и Илья Ковальчук выиграли золотые олимпийские медали. Да и вся команда, но они в особенности, потому что это их пятая Олимпиада.

    Сборная России по хоккею победила Германию в финале ОИ-2018

    Мне 20 лет, но мне еще ко многому нужно стремиться», — приводит слова Капризова «Чемпионат».

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