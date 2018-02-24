Швейцарские горнолыжники завоевали золото ОИ в командных соревнованиях

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Швейцарцы в субботу в большом финале со счетом 3-1 победили сборную Австрии.

В малом финале в борьбе за бронзу норвежцы оказались сильнее французов. Завоевав бронзу, норвежцы обновили рекорд по общему количеству медалей, завоеванных в рамках одних зимних Олимпийских игр. Теперь на счету сборной Норвегии 38 медалей Игр-2018 в Пхенчхане – 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.

Российские горнолыжники завершили борьбу на стадии 1/8 финала — Анастасия Силантьева, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко и Александр Хорошилов уступили норвежцам во всех четырех заездах.

Горные лыжи. Командные соревнования

1. Швейцария (Дениза Файерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер, Даниэль Юле)

2. Австрия (Катарина Линсбергер, Михаэль Матт, Катарина Галлхубер, Марко Шварц)

3. Норвегия (Кристин Лисдаль, Себастьян Фосс Сулевог, Нина Хавер, Кристин Хеуген)

4. Франция (Тесса Ворле, Алексис Пентюро, Аделин Бо, Клеман Нель)