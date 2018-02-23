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    Первое золото и очередной допинг сборной России, немецкое чудо на льду

    Все, чем запомнился четырнадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

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    Алина Загитова и Евгения Медведева
    Алина Загитова и Евгения Медведева
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Очередной соревновательный день игр в Корее запомнится тем, что команда атлетов из России заовевала первую медаль на этой Олимпиаде. Впрочем, радость подпортило известие о том, что еще один представитель команды ОАР попался на запрещенных препаратах.

    Битва поколений

    Золото в одиночном женском катании разыграли две фигуристки из России, никакой интриги тут не было еще до начала Олимпийских игр. Интрига была в другом — кто станет чемпионкой, Евгения Медведева или Алина Загитова?

    Одна безраздельно царила в женском катании последние два года, но прошлый сезон промаялась с травмой и восстановлением от нее. Вторая стремительно ворвалась во взрослое катание, штампуя прыжки, как автомат, и не страшась авторитетов.

    Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ В итоге молодость и напор одержали победу над опытом и артистизмом — Загитова в 15 лет стала Олимпийской чемпионкой, чуть-чуть не дотянув до достижения американки Тары Липински, которая, будучи меньше чем на месяц моложе Алины, является самой молодой фигуристкой-чемпионкой.

    Радость победы юной россиянке слегка портит лишь то, что все вокруг желали победы Медведевой и теперь не скрывают своего огорчения от того, что ее не случилось.

    Илья Авербух еще до проката произвольной программы сетовал на несправедливость Олимпиад, где побеждают не те, кто долго и упорно трудился ради успеха, а те, кто просто выстрелил в нужный момент.

    Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании Татьяна Анатольевна Тарасова за Первом канале заливалась слезами во время проката Евгении Медведевой и неистово за нее болела, в то время как ее напарник называл победу Медведевой «высшей справедливостью в спорте».

    Реальные цитаты оттуда: «Малая молодец, но я хочу, чтобы победила Женя, пусть выиграет Женя, моя Женя, ведь она такая чувственная!».

    Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявляет: «Поздравляю и Медведеву, и Загитову, но сердце моё с Женей».

    На вершине холодно и одиноко Алина, привыкай.

    Позор дня

    Впрочем, есть и на стороне Загитовой свои рыцари-защитники, правда с такими друзьями, никаких врагов не надо.

    Известный комментатор, знаток тонкостей всех видов спорта и неофициальный пресс-атташе нашей команды в Пхенчхане Дмитрий Губерниев забился в патриотической истерике, просмотрев по диагонали статью в издании USA Today в которой вновь обсуждался подход Загитовой к компонованию программы, в которой все прыжки выставлены во вторую половину, чтобы приносить больше баллов.

    Американские журналисты и эксперты позволили себе усомниться в победе Алины Загитовой ???? Программа далека от фигурного катания? Прыжки в конце программы — спорный момент? Медленно двигалась , а Нагасу летала??? Как Вам это нравится , друзья ??? Эти мерзавцы осуждают и обсуждают 15-ти летнюю девочку??? Гениального ребёнка!!!! Хотят добраться до наших детей??? Совсем уху ели ???? Лучший ответ — это золотая медаль!!! Для этого и надо было выступать в Корее !!!! Наш достойный ответ недругам и подлым заокеанским завистникам!!! @azagitova — так держать!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #фигурноекатание #загитова #победа #сша #недруги #зависть #олимпиада #игры #корея #пхенхчан #олимпийскиеигры #золото #справедливость

    Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)


    Хотя любому, кто прочитал статью, а не краем уха слышал ее в чьем-то пересказе очевидно, что на примере Загитовой и Медведевой авторы рассуждают о перспективах дальнейшего развития женского фигурного катания, неизбежном сдвиге от артистизма к технической составляющей и усложнению компонентов второй части программы.

    Впрочем, здравого от Губерниева мы и не ждем. Любят его не за это.

    Финала мечты не будет

    Засушили. Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады Россия всухую обыграла Чехию в полуфинале Олимпийских игр Задолго до начала Игр-2018 в Корее, российские любители хоккея лелеяли надежду на то, что команда Олега Знарка не только наконец выиграет золото Олимпиады, но и победит в финале принципиальных соперников и давних обидчиков — канадцев.

    Благо, условия были очень благоприятными — спасибо НХЛ, решившей не отпускать своих игроков на Игры и сильно ослабившей всех фаворитов турнира кроме команды ОАР.

    Россияне, несмотря на неудачное начало турнира, свою часть плана выполнили, преодолев в полуфинале сопротивление неуступчивых чехов и дважды пробив во втором периоде надежного Павла Францоуза.

    Олимпийский хоккей. Полуфинал. Чехия — Россия 0:3 А вот канадцы подвели, проиграв свой полуфинал. Сборная Германии записала на свой счет одну из сенсаций этого хоккейного турнира и уже добилась наилучшего результата в истории команды — до этого на счету немцев было лишь две бронзы, последняя — в австрийском Инсбруке-1976.

    Нельзя сказать, что немцы попали в финал незаслуженно — в плей-офф они победили крепких швейцарцев и справились с одним из фаворитов — Швецией. Так что россиянам не стоит подходить к решающему матчу расслабленно, иначе немцы могут совершить еще одну сенсацию.

    Провал дня

    Неожиданным ударом стала появившаяся сегодня информация о том, что российская бобслеистка Надежда Сергеева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидин. Информацию быстро подтвердили и признали — вещество оказалось в каплях для носа.

    Этот препарат для профилактики стенокардии и головокружений с 2014 года был запрещён кодексом ВАДА в соревновательный период, а через год его отнесли к классу гормонов и модуляторов метаболизма и запретили к приёму в любое время.

    Российские СМИ, тут же забыв, как травили «норвежских астматиков», начали наперебой рассказывать, что у Сергеевой были проблемы с сердцем, с чем и мог быть связан прием препарата. Никаким оправданием, это, разумеется не является.

    В январе за употребление триметазидина российская легкоатлетка Сабрина Кадашева получила четырёхлетнюю дисквалификацию.

    Надежда Сергеева
    Фото: youtube.com
    При этом, спустя четыре после запрещения препарата экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов начинает раздавать недоуменные комментарии относительно правомерности этого, доказывая, что он не является допингом.

    Не удивимся, если, как и в случае с мельдонием, в итоге выяснится, что за запрещение препарата вместе со всеми голосовали представители России.

    На Играх в Пхёнчхане Надежда Сергеева вместе с напарницей Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

    Если после инцидента с керлингистом Крушельницким и мельдонием Олимпийский комитет России еще мог надеяться на то, что команда на церемонии закрытия пойдет под своим флагом, то второй эпизод употребления запрещенных препаратов в команде ставит на этих надеждах крест.

    Рекорд не без скандала

    Забег на 1000 метров у конькобежцев принес золото Олимпиады голландцу Кьелд Найс, для которого это уже вторая высшая награда на играх в Корее.

    Сборная Голландии усилиями конькбежцев и при помощи представителей шорт-трека завоевала уже восемь золотых медалей, повторив свой рекордный результат, установленный четыре года назад в Сочи. А впереди еще два масс-старта, где шансы на золото есть.

    Не обошлось, правда, и без небольшого скандала. Отбор в сборную Голландии на самые ответственные старты проходит строго по спортивному принципу, но в этот раз федерация нарушила свои правила.

    Отбор на 1000 метров выиграл Найс, вторым стал Кун Вервей, а третьим — Томас Крол. Однако в Южную Корею третьим взяли не Крола, а Кая Вербая, который из-за болезни на отборе не бежал, хотя числился одним из фаворитов.

    Разгорелся скандал, которые теперь подогреют результаты забега — Кай Вербай стал лишь шестым. Кто знает, может результаты Крола были бы лучше? Теперь мы этого не узнаем.

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