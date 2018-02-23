Первое золото и очередной допинг сборной России, немецкое чудо на льду

Битва поколений

Золото в одиночном женском катании разыграли две фигуристки из России, никакой интриги тут не было еще до начала Олимпийских игр. Интрига была в другом — кто станет чемпионкой, Евгения Медведева или Алина Загитова?

Одна безраздельно царила в женском катании последние два года, но прошлый сезон промаялась с травмой и восстановлением от нее. Вторая стремительно ворвалась во взрослое катание, штампуя прыжки, как автомат, и не страшась авторитетов.

Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ В итоге молодость и напор одержали победу над опытом и артистизмом — Загитова в 15 лет стала Олимпийской чемпионкой, чуть-чуть не дотянув до достижения американки Тары Липински, которая, будучи меньше чем на месяц моложе Алины, является самой молодой фигуристкой-чемпионкой.

Радость победы юной россиянке слегка портит лишь то, что все вокруг желали победы Медведевой и теперь не скрывают своего огорчения от того, что ее не случилось.

Илья Авербух еще до проката произвольной программы сетовал на несправедливость Олимпиад, где побеждают не те, кто долго и упорно трудился ради успеха, а те, кто просто выстрелил в нужный момент.

Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании Татьяна Анатольевна Тарасова за Первом канале заливалась слезами во время проката Евгении Медведевой и неистово за нее болела, в то время как ее напарник называл победу Медведевой «высшей справедливостью в спорте».

Реальные цитаты оттуда: «Малая молодец, но я хочу, чтобы победила Женя, пусть выиграет Женя, моя Женя, ведь она такая чувственная!».

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявляет: «Поздравляю и Медведеву, и Загитову, но сердце моё с Женей».

На вершине холодно и одиноко Алина, привыкай.

Позор дня

Впрочем, есть и на стороне Загитовой свои рыцари-защитники, правда с такими друзьями, никаких врагов не надо.

Известный комментатор, знаток тонкостей всех видов спорта и неофициальный пресс-атташе нашей команды в Пхенчхане Дмитрий Губерниев забился в патриотической истерике, просмотрев по диагонали статью в издании USA Today в которой вновь обсуждался подход Загитовой к компонованию программы, в которой все прыжки выставлены во вторую половину, чтобы приносить больше баллов.

Хотя любому, кто прочитал статью, а не краем уха слышал ее в чьем-то пересказе очевидно, что на примере Загитовой и Медведевой авторы рассуждают о перспективах дальнейшего развития женского фигурного катания, неизбежном сдвиге от артистизма к технической составляющей и усложнению компонентов второй части программы.

Впрочем, здравого от Губерниева мы и не ждем. Любят его не за это.

Финала мечты не будет

Засушили. Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады Россия всухую обыграла Чехию в полуфинале Олимпийских игр Задолго до начала Игр-2018 в Корее, российские любители хоккея лелеяли надежду на то, что команда Олега Знарка не только наконец выиграет золото Олимпиады, но и победит в финале принципиальных соперников и давних обидчиков — канадцев.

Благо, условия были очень благоприятными — спасибо НХЛ, решившей не отпускать своих игроков на Игры и сильно ослабившей всех фаворитов турнира кроме команды ОАР.

Россияне, несмотря на неудачное начало турнира, свою часть плана выполнили, преодолев в полуфинале сопротивление неуступчивых чехов и дважды пробив во втором периоде надежного Павла Францоуза.

Олимпийский хоккей. Полуфинал. Чехия — Россия 0:3 А вот канадцы подвели, проиграв свой полуфинал. Сборная Германии записала на свой счет одну из сенсаций этого хоккейного турнира и уже добилась наилучшего результата в истории команды — до этого на счету немцев было лишь две бронзы, последняя — в австрийском Инсбруке-1976.

Нельзя сказать, что немцы попали в финал незаслуженно — в плей-офф они победили крепких швейцарцев и справились с одним из фаворитов — Швецией. Так что россиянам не стоит подходить к решающему матчу расслабленно, иначе немцы могут совершить еще одну сенсацию.

Провал дня

Неожиданным ударом стала появившаяся сегодня информация о том, что российская бобслеистка Надежда Сергеева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидин. Информацию быстро подтвердили и признали — вещество оказалось в каплях для носа.

Этот препарат для профилактики стенокардии и головокружений с 2014 года был запрещён кодексом ВАДА в соревновательный период, а через год его отнесли к классу гормонов и модуляторов метаболизма и запретили к приёму в любое время.

Российские СМИ, тут же забыв, как травили «норвежских астматиков», начали наперебой рассказывать, что у Сергеевой были проблемы с сердцем, с чем и мог быть связан прием препарата. Никаким оправданием, это, разумеется не является.

В январе за употребление триметазидина российская легкоатлетка Сабрина Кадашева получила четырёхлетнюю дисквалификацию.

Надежда Сергеева Фото: youtube.com

При этом, спустя четыре после запрещения препарата экс-глава Российской антидопинговой службыначинает раздавать недоуменные комментарии относительно правомерности этого, доказывая, что он не является допингом.

Не удивимся, если, как и в случае с мельдонием, в итоге выяснится, что за запрещение препарата вместе со всеми голосовали представители России.

На Играх в Пхёнчхане Надежда Сергеева вместе с напарницей Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Если после инцидента с керлингистом Крушельницким и мельдонием Олимпийский комитет России еще мог надеяться на то, что команда на церемонии закрытия пойдет под своим флагом, то второй эпизод употребления запрещенных препаратов в команде ставит на этих надеждах крест.

Рекорд не без скандала

Забег на 1000 метров у конькобежцев принес золото Олимпиады голландцу Кьелд Найс, для которого это уже вторая высшая награда на играх в Корее.

Сборная Голландии усилиями конькбежцев и при помощи представителей шорт-трека завоевала уже восемь золотых медалей, повторив свой рекордный результат, установленный четыре года назад в Сочи. А впереди еще два масс-старта, где шансы на золото есть.

Не обошлось, правда, и без небольшого скандала. Отбор в сборную Голландии на самые ответственные старты проходит строго по спортивному принципу, но в этот раз федерация нарушила свои правила.

Отбор на 1000 метров выиграл Найс, вторым стал Кун Вервей, а третьим — Томас Крол. Однако в Южную Корею третьим взяли не Крола, а Кая Вербая, который из-за болезни на отборе не бежал, хотя числился одним из фаворитов.

Разгорелся скандал, которые теперь подогреют результаты забега — Кай Вербай стал лишь шестым. Кто знает, может результаты Крола были бы лучше? Теперь мы этого не узнаем.