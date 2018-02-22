Хорошилов хочет выступить и на следующих Играх

Российский горнолыжникпрокомментировал свое 17-е место в слаломе на ОИ-2018.

«Совсем не доволен первой попыткой, допустил внизу трассы грубую ошибку Вторая получилась лучше, но тоже неидеальной. Хотя все располагало к тому, что здесь я почувствую лыжи очень хорошо.

На всех тренировках здесь у меня получались хорошие и быстрые спуски. Но на старте получилось не все. И я очень расстроен.

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Действительно, у меня весь сезон практически не получался. И, честно говоря, исходя из него, рассчитывать здесь на что-то большое было сложно. Только два-три старта получились неплохими. Хотя в межсезонье все шло хорошо, были предпосылки к позитиву. Но это слалом – очень сложная дисциплина. Тут такое случается.

Хочу четыре Олимпиады. Но остальные уже в керлинге. Шучу. Если серьезно, то я хотел бы выступить и на следующих Играх, но молодые ребята уже поджимают. Посмотрим», — приводит слова Хорошилова «Спорт-Экспресс».