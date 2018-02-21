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    Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая

    Фигурное катание Сборная России
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    Алина Загитова
    На фото:Алина Загитова
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    Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей короткой программы на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    15-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 82,92 балла.

    Онлайн короткой программы

    Другая россиянка Евгения Медведева занимает второе место. Ее результат – 81,61 балла.

    Замыкает тройку сильнейших канадка Кейтлин Осмонд, прокат которой судьи оценили в 78,87 балла.

    Медведва установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2018

    Россиянка Мария Сотскова выступала последней, но допустила много ошибок, поэтому стала лишь 12-й с результатом 63,86 балла.

    Произвольная программа у женщин состоится 23 февраля.

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