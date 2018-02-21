Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая

15-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 82,92 балла.
Другая россиянка Евгения Медведева занимает второе место. Ее результат – 81,61 балла.
Замыкает тройку сильнейших канадка Кейтлин Осмонд, прокат которой судьи оценили в 78,87 балла.
Медведва установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2018
Россиянка Мария Сотскова выступала последней, но допустила много ошибок, поэтому стала лишь 12-й с результатом 63,86 балла.
Произвольная программа у женщин состоится 23 февраля.