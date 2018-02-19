Российские керлингистки обыграли Данию, но лишились шансов на полуфинал ОИ-2018

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Женскаяпо керлингу обыгралана групповом турнире Олимпиады-2018.

Российская команда в составе Юлии Гузиевой, Галины Арсенькиной, Елены Портуновой, Виктории Моисеевой и Ульяны Васильевой одержала победу со счетом 8:7.

После этого матча в активе российской сборной стало две победы в семи матчах. Россиянки занимают в таблице восьмое место и лишились шансов выйти в полуфинал турнира.

21 февраля россиянки сыграют со сборной Южной Кореи.

Напомним, ранее стало известно о том, что допинг-проба «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат.