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    Российские керлингистки обыграли Данию, но лишились шансов на полуфинал ОИ-2018

    Сборная России Кёрлинг
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    Галина Арсенькина
    На фото:Галина Арсенькина
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Женская сборная России по керлингу обыграла сборную Дании на групповом турнире Олимпиады-2018.

    Российская команда в составе Юлии Гузиевой, Галины Арсенькиной, Елены Портуновой, Виктории Моисеевой и Ульяны Васильевой одержала победу со счетом 8:7.

    После этого матча в активе российской сборной стало две победы в семи матчах. Россиянки занимают в таблице восьмое место и лишились шансов выйти в полуфинал турнира.

    21 февраля россиянки сыграют со сборной Южной Кореи.

    Напомним, ранее стало известно о том, что допинг-проба «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат.

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