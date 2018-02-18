Фуркад опередил Шемппа на финише масс-старта и завоевал золото

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Французский биатлонистпобедил в масс-старте на Олимпиаде в Пхёнчхане.

На финишных метрах дистанции Фуркад опередил немца Симона Шемппа. Спортсмены показали идентичное время, но фотофиниш выявил небольшое преимущество француза.

Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Это его второе золото Игр-2018.

Бронзовая награда досталась норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, выигравшему борьбу у немца Эрика Лессера.

Российские спортсмены в данном виде программы не выступали.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея

Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 35.47,3 (2).

2. Симон Шемп (Германия) – то же время (1).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +11,2 (2).