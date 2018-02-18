Фуркад опередил Шемппа на финише масс-старта и завоевал золото

На финишных метрах дистанции Фуркад опередил немца Симона Шемппа. Спортсмены показали идентичное время, но фотофиниш выявил небольшое преимущество француза.
Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Это его второе золото Игр-2018.
Бронзовая награда досталась норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, выигравшему борьбу у немца Эрика Лессера.
Российские спортсмены в данном виде программы не выступали.
Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Мартен Фуркад (Франция) – 35.47,3 (2).
2. Симон Шемп (Германия) – то же время (1).
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +11,2 (2).