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    Фуркад опередил Шемппа на финише масс-старта и завоевал золото

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    Победителя выявил фотофиниш
    На фото:Победителя выявил фотофиниш
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в масс-старте на Олимпиаде в Пхёнчхане.

    На финишных метрах дистанции Фуркад опередил немца Симона Шемппа. Спортсмены показали идентичное время, но фотофиниш выявил небольшое преимущество француза.

    Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Это его второе золото Игр-2018.

    Бронзовая награда досталась норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, выигравшему борьбу у немца Эрика Лессера.

    Российские спортсмены в данном виде программы не выступали.

    Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
    Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км

    1. Мартен Фуркад (Франция) – 35.47,3 (2).
    2. Симон Шемп (Германия) – то же время (1).
    3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +11,2 (2).

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