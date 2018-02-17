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    Словения по буллитам обыграла Словакию на ОИ-2018

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    Словения — Словакия
    На фото:Словения — Словакия
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    Сборная Словении обыграла сборную Словакии в третьем туре группового этапа хоккейного турнира ОИ-2018.

    Словенская сборная одержала победу в серии буллитов.

    Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2, а в серии буллитов победу словенцам принес точный бросок Жиги Еглича.

    Во втором периоде у Словении отличились Блаж Грегорц и Анже Куралт, а у Словакии шайбу забросил Милош Бубела. В третьем периоде у словаков шайба на счету Марцела Гашчака.

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    Таким образом, Словения заняла второе место в группе В вслед за Россией. Третьими стали американцы.

    Словения не попадет в четвертьфинал напрямую, поскольку в рейтинге команд, занявших вторые места, она уже уступает и Швеции, и Канаде, у которых есть по матчу в запасе.

    Окончательный список участников плей-офф станет известен после завершения всех матчей группового турнира.

    Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур
    Словения — Словакия — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Грегорц — 1 (бол., Муршак, Куралт), 21:00 — 1:0. Куралт — 1 (бол., Муршак, Грегорц), 24:16 — 2:0. Бубела — 1 (бол., Черешняк, Граняк), 35:43 — 2:1. Хашчак — 1 (Граняк, Черешняк), 45:56 — 2:2.Победный буллит: Еглич.Вратари: Крошель — Конрад.Броски: 29 (5+14+10+0) — 25 (4+7+10+4).Штраф: 4 — 8.
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