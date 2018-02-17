Словения по буллитам обыграла Словакию на ОИ-2018

Словенская сборная одержала победу в серии буллитов.
Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2, а в серии буллитов победу словенцам принес точный бросок Жиги Еглича.
Во втором периоде у Словении отличились Блаж Грегорц и Анже Куралт, а у Словакии шайбу забросил Милош Бубела. В третьем периоде у словаков шайба на счету Марцела Гашчака.
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Таким образом, Словения заняла второе место в группе В вслед за Россией. Третьими стали американцы.
Словения не попадет в четвертьфинал напрямую, поскольку в рейтинге команд, занявших вторые места, она уже уступает и Швеции, и Канаде, у которых есть по матчу в запасе.
Окончательный список участников плей-офф станет известен после завершения всех матчей группового турнира.