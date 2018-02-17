Прохоркин: Американцы специально провоцировали нас на удаления

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями после матча против США (4:0) на Олимпиаде-2018.

«Особо драк и не было. Сегодня понравилось все, начиная с атмосферы на трибунах – и сам хоккей, и голы, и силовые приемы.

Получилась шикарная игра. Американцы придерживались такой тактики, чтобы провоцировать нас на удаления.

С Мозякиным игралось очень здорово, это превосходный нападающий. С ним всегда приятно играть. Он и сделал первый гол – в том моменте мне оставалось только подставить клюшку.

Мотивация на матч с США? Честно? Я не читал, что происходит вокруг матча. Вы и сами понимаете, что игра с Америкой – не проходная. На нее всегда настраиваешься.

Я не знаю, что лучше – играть еще один матч или выходить напрямую в четвертьфинал и отдыхать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».