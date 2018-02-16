Приницпиальный день. Анонс олимпийских событий 17 февраля

Фигурное катание

В 4 часа ночи начнется произвольная программа у фигуристов. Шансы россиян на награды есть, но едва ли большие. Дмитрий Алиев идет пока пятым, но отстает от третьего места более, чем на 5 баллов.

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У Михаила Коляды дела и того хуже — он 8-й, отставание 15 баллов. В таких условиях думать приходится не только о крайне удачном прокате наших ребят, но и о серьезных ошибках соперников.

Лидирует же Юдзуру Ханю (Япония), который показал действительно крутой прокат.

Горные лыжи

Горные лыжницы разыграют медали в супергиганте. К сожалению, россиянок в дисциплине не представлены. Старт — в 05:00 по московскому времени.

Фристайл

В женском фристайле на 7 утра намерен финал в ски-слоупстайле. Сборную России представят совсем юные, 17-летние, Анастасия Таталина и Лана Прусакова. Соревноваться им придется с канадкой Ким Ламарр и американской Девин Логан.

А днем, в 14:00, начнется квалификация у мужчин в акробатике. Здесь у России тоже молодой представитель — 19-летний Максим Буров, но уже выигрывавший этапы Кубка мира и Хрустальный глобус.

Кроме него, выступят Илья Буров (брат Максима), Павел Кротов и Станислав Никитин.

Лыжи

Три медали россиян, рекорд Колоньи и дождь из Винни Пухов Все, чем запомнился седьмой день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

В 12:30 стартует эстафета у лыжниц. За сборную России на лыжню выйдут Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Команда боеспособная и амбициозная, потому ждем интересно гонки.

Шорт-трек

После 15:00 — два финала в шорт-треке. Сначала у женщин на 1500 метров. За Россию побегут Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова. Но справиться с итальянкой Арианной Фонтаной будет очень непросто.

Следом — финал на 1000 метров у мужчин. Здесь выступит Семен Елистратов, уже завоевавший бронзу на 1500 метров.

Биатлон

Самые яркие фотографии седьмого олимпийского дня

На биатлонной трассе масс-старт на 12,5 км у женщин. Слабые результаты сборной России позволили заявить на дистанцию лишь Татьяну Акимова. Но интриг хватает и без этого.

Пока до золота не добрались Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина. И это их последний шанс в Пхенчхане. Старт — в 14:15.

Прыжки с трамплина

В 15:30 начнется финал прыжков с трамплина HS-140, или «большом трамплине». Квалификацию прошли все четверо наших ребят Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров, но объективная задача — попасть в десятку.

Скелетон

Закроет медальную программу дня финальный заезд у скелетонисток. К сожалению, россиянок в этом виде на Олимпиаде нет.

Хоккей

Одно из центральный событий дня — хоккейный матч мужской сборной России против США. У команд по одной победе и одному поражению, а о принципиальности поединка говорить и вовсе излишне. Наш прогноз на игру — тут, начало — в 15:10.

За ходом всех соревнований на Олимпиаде удобно следить в онлайне на LiveSport.Ru.