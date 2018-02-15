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    Йоханнес Бё выиграл золото Игр-2018 на дистанции 20 км

    Биатлон Сборная России
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    Йоханнес Бё
    На фото:Йоханнес Бё
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    На Олимпиаде в Пхенчхане-2018 закончилась индивидуальная гонка у биатлонистов на дистанции 20 км.

    Онлайн гонки на 20 км

    Золотую награду выиграл норвежец Йоханнес Бё. Время победителя — 48.03,8 при двух промахах.

    Фотогалерея гонки на 20 километров у биатлонистов

    Серебро досталось словенцу Якову Факу: +5,5 ко времени лидера. При этом Фак не допустил на одного промаха. Бронза у Доминика Ландертингера из Австрии +14,2, 0 промахов.

    Российские биатлонисты впервые не отобрались в масс-старт на ОИ

    Главный фаворит гонки француз Мартен Фуркад довольствовался лишь пятым местом. Большую часть гонки он лидировал, но на последнем огневом рубеже допустил сразу два промаха. Запаса хода и скорости ему не хватило для того, чтобы подняться на пьедестал.

    Лучший из россиян — Антон Бабиков — на 16-м месте. Он проиграл более 2 минут лидеру, хотя допустил всего один промах. Матвей Елисеев — 28-й. Елисеев показал неплохую скорость, но три промаха дали ему время отставания от лидера +3:03.3.

    Олимпийские игры-2018
    Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
    1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 48.03,8 (2).2. Яков Фак (Словения) — +5,5 (0).3. Доминик Ландертингер (Австрия) — +14,2 (0)...16. Антон Бабиков (Россия) — +2.04,2 (1)...28. Матвей Елисеев (Россия) — +3.03,3 (3).
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