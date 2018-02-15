Йоханнес Бё выиграл золото Игр-2018 на дистанции 20 км

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Онлайн гонки на 20 км

Золотую награду выиграл норвежец Йоханнес Бё. Время победителя — 48.03,8 при двух промахах.

Фотогалерея гонки на 20 километров у биатлонистов

Серебро досталось словенцу Якову Факу: +5,5 ко времени лидера. При этом Фак не допустил на одного промаха. Бронза у Доминика Ландертингера из Австрии +14,2, 0 промахов.

Российские биатлонисты впервые не отобрались в масс-старт на ОИ

Главный фаворит гонки француз Мартен Фуркад довольствовался лишь пятым местом. Большую часть гонки он лидировал, но на последнем огневом рубеже допустил сразу два промаха. Запаса хода и скорости ему не хватило для того, чтобы подняться на пьедестал.

Лучший из россиян — Антон Бабиков — на 16-м месте. Он проиграл более 2 минут лидеру, хотя допустил всего один промах. Матвей Елисеев — 28-й. Елисеев показал неплохую скорость, но три промаха дали ему время отставания от лидера +3:03.3.