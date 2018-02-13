Чемпион по прыжкам через забор, подлый камень и не упадешь — не откатаешься

Коляда дня

Загитова принесла России серебро. Коляда вновь упал СМИ – об итогах командных соревнований по фигурному катанию

Утро началось с фигурного катания. Командные соревнования проходят всего второй раз в истории Олимпиад. В Сочи сборная России одержала триумфальную победу, а вот в Пхенчхане не заладилось с самого начала. Причем у этого не заладилось есть имя — Михаил Коляда.

Анонс событий 13 февраля

Талантливый спортсмен, но не справившийся с нервами. Его падения в короткой программе на старте командного турнира образовали пропасть между Россией и Канадой. И как ни старались девушки — Евгения Медведева накануне и Алина Загитова сегодня — преодолеть ее они не смогли.

Победа Загитовой в произвольной программе командного турнира

Коляда снова упал, и был готов сделать это еще раз. От более серьезной катастрофы — сползания на третье место — Коляду спасла только общая сложность его программы и кураж во второй части проката.

Но хорошо то, что хорошо кончается. Серебряные медали в данной ситуации — далеко не худший вариант.

Прыгун через забор дня

Едва ли на зимней олимпиаде появится такая дисциплина, но если бы она была, то фаворит уже определен — биатлонист из России Антон Бабиков.

Реабилитация Фуркада, шах и мат от Пихлера Реакция прессы на мужскую гонку преследования в соревнованиях биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане

Провалив гонку накануне, отстав от лидера более, чем на две минуты, Бабиков должен был приподнять реноме нашего биатлона, но... увеличил отставание почти в два раза.

Финишное сороковое место заставило пойти спортсмена на отчаянный шаг — чтобы не попасть в руки разгневанных репортеров, он сиганул через забор, огораживающий пресс-центр. И был таков.

Сама же гонка выдалась захватывающей. Главным героем стал француз Мартен Фуркад. Он не просто отыграл 20 секунд отставания, но и привез на финише серебряному призеру около 40. Секунд этих могло быть и больше, конечно, но кто откажет себе в финише с флагом в руках.

Лучшие фото третьего дня Олимпиады

Серебро же досталось юному Себастьяну Самуэльссону из Швеции, что тоже своего рода сенсация.

Камень дня

Самое обидное поражение дня испытали керлингисты. И мы вместе с ними. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий играли в полуфинале микста против швейцарцев. И играли на равных. И на наших нервах.

Да, большую часть матча приходилось отыгрываться, но дальше, чем на два камня, наши ребята соперников не отпускали. И надо же было такому случиться, что в решающий момент нами же слишком сильно пущенный камень принес победу соперникам. Теперь впереди матч за бронзу с Норвегией.

Полеты дня

К концу дня на горизонте замаячила довольно нежданная медаль. Летающая лыжница Ирина Аввакумова после второй попытки в финале показала четвертый результат и отличное настроение.

Золото Лундбю и четвертое место Аввакумовой в прыжках с трамплина

Сжав кулачки, что точно мешало стучать по клавиатуре, мы ждали прыжков второй попытки. Свою часть программы Ирина выполнила — улучшила результат и вообще все было классно. Только вот соперницы сделали то же самое.

Четвертое место. Обидно но зато мы еще раз насладились классными видами летающей тарелки, которая играет тут роль олимпийского трамплина. Посмотрите, это и правда очень красиво.

Медальный зачет

Сборная России вывалилась их первой десятки медального зачета. 2 медали у нас — серебро и бронза. А вот наверху разворачивается мощная драчка Германии и Нидерландов. У обеих стран по 7 медалей, но у немцев на одну золотую больше — аж 4 уже, зависть.