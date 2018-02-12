Фигуристы принесли сборной России вторую медаль ОИ-2018

Командный турнир фигуристов завершился в Канныне в понедельник произвольной программой танцевальных дуэтов. Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получила 110,43 балла и заняла третье место, пропустив вперед американцев Майю и Алекса Шибутани (112,01), а также канадцев Тессу Вирчу и Скотта Моира (118,10).
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Фотогалерея выступлений танцевальных пар в произвольной программе
По итогам турнира российская команда набрала 66 очков и заняла второе место, уступив канадцам, в активе которых 73 очка. Бронза досталась американцам (62 очка).
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Серебро командных соревнований фигуристов стало второй наградой в копилке сборной России на Играх-2018 после бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова.
Командный турнир. Танцы. Произвольный танец
1. Тесса Вирчу/Скотт Моир (Канада) — 118,10
2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 112,01
3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 110,43
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 107,00
5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) — 87,88