Фигуристы принесли сборной России вторую медаль ОИ-2018

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на Олимпиаде-2018.

Командный турнир фигуристов завершился в Канныне в понедельник произвольной программой танцевальных дуэтов. Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получила 110,43 балла и заняла третье место, пропустив вперед американцев Майю и Алекса Шибутани (112,01), а также канадцев Тессу Вирчу и Скотта Моира (118,10).

Загитова стала лучшей в произвольной программе на командном турнире ОИ

Фотогалерея выступлений танцевальных пар в произвольной программе

По итогам турнира российская команда набрала 66 очков и заняла второе место, уступив канадцам, в активе которых 73 очка. Бронза досталась американцам (62 очка).

Коляда стал вторым в произвольной программе

Серебро командных соревнований фигуристов стало второй наградой в копилке сборной России на Играх-2018 после бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова.

Командный турнир. Танцы. Произвольный танец

1. Тесса Вирчу/Скотт Моир (Канада) — 118,10

2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 112,01

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 110,43

4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 107,00

5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) — 87,88