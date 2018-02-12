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    Аввакумова: До медали не хватило встречного ветра

    Сборная России Прыжки с трамплина
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    Ирина Аввакумова
    На фото:Ирина Аввакумова
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    Россиянка Ирина Аввакумова, которая заняла четвертое место в прыжках с трамплина HS-109 на Олимпийских играх в Пхенчхане, прокомментировала свое выступление.

    Как передает «Чемпионат», Аввакумова рассказала, чего именно ей не хватило для попадания на пьедестал.

    «Очень расстроилась, что не получилось завоевать награду, даже всплакнула. До медали не хватило встречного ветра в первой попытке. У трех девочек-лидеров был встречный ветер, а у меня — попутный. Этих 5-6 метров и не хватило, погода немного внесла коррективы.

    Фотогалерея: Золото Лундбю и четвертое место Аввакумовой в прыжках с трамплина

    Конечно, я рассчитывала на попадание в тройку. Я же нормальная адекватная спортсменка! Программой-минимум для меня было попадание в топ-6, программой-максимум — в топ-3», — сказала Аввакумова.

    «Изначально я была даже против того, чтобы ехать под нейтральным флагом, так как считаю, что отбор был не по спортивному принципу. Но и не ехать я не могу, потому что на меня все смотрят, за меня все болеют.

    Ситуация добавляла мотивации, потому что хотелось доказать, что мы чистые, хорошие спортсмены и можем побеждать честно. Но ещё не время для победы. Пускай соперницы пока еще порадуются», — также отметила россиянка.

    Также Аввакумова подчеркнула, что пока не знает — поедет ли на Олимпиаду в Пекин.

    Напомним, Олимпиада-2018 продлится до 25 февраля.

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