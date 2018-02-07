Гросс: Результаты разбирательства CAS еще больше все запутали

Старший тренер мужской сборной России по биатлонузаявил, что оправдательный вердикт(CAS) в отношении россиян еще больше все запутал.

Решение CAS по делам 32 российских атлетов ожидается 8 февраля

CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.

МОК выразил несогласие с решением CAS и заявил о намерении опротестовать его в Федеральном суде Швейцарии, отказавшись приглашать оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018.

«Результаты судебного разбирательства CAS еще больше все запутали. Теперь вообще никто не понимает, что происходит, и я не исключение.

Остается просто наблюдать, как продолжают разворачиваться события, и по-возможности не растрачивать нервные клетки.

Я могу сколько угодно убеждать спортсменов в том, что они должны думать о тренировках и выступлениях, но при этом сам понимаю, что все эти мысли все равно крутятся у них в мозгах 24 часа в сутки.

Профессиональный спорт устроен просто: если хочешь быть на пьедестале, ты должен стопроцентно концентрироваться на тренировочном процессе. Если что-то препятствует этой концентрации, результаты идут вниз.

Ну, а если рассуждать в целом, в результате всех этих разбирательств у меня всего два спортсмена, и Международный олимпийский комитет старается убедить нас в том, что это нормально», – приводит «Р-Спорт» слова Гросса.