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    Гросс: Результаты разбирательства CAS еще больше все запутали

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    Рикко Гросс
    На фото:Рикко Гросс
    Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении россиян еще больше все запутал.

    Решение CAS по делам 32 российских атлетов ожидается 8 февраля

    CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.

    МОК выразил несогласие с решением CAS и заявил о намерении опротестовать его в Федеральном суде Швейцарии, отказавшись приглашать оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018.

    «Результаты судебного разбирательства CAS еще больше все запутали. Теперь вообще никто не понимает, что происходит, и я не исключение.

    Остается просто наблюдать, как продолжают разворачиваться события, и по-возможности не растрачивать нервные клетки.

    Я могу сколько угодно убеждать спортсменов в том, что они должны думать о тренировках и выступлениях, но при этом сам понимаю, что все эти мысли все равно крутятся у них в мозгах 24 часа в сутки.

    Профессиональный спорт устроен просто: если хочешь быть на пьедестале, ты должен стопроцентно концентрироваться на тренировочном процессе. Если что-то препятствует этой концентрации, результаты идут вниз.

    Ну, а если рассуждать в целом, в результате всех этих разбирательств у меня всего два спортсмена, и Международный олимпийский комитет старается убедить нас в том, что это нормально», – приводит «Р-Спорт» слова Гросса.

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