Еще двенадцать российских спортсменов подали иск в CAS

Двенадцать российских спортсменов, а также один тренер подали иски в выездную панель Спортивного арбитражного суда Лозанны в Пхенчхане на свой недопуск к

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на генерального секретаря Федерации бобслея России, иски подали скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, а также тренер по санному спорту Сергей Чудинов.

По данным «Р-Спорт», решение МОК о недопуске оспорят также конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов.

Кроме того, Олимпийский комитет России сообщает об апелляциях со стороны конькобежцец Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, представительницы шорт-трека Татьяны Бородулиной и прыгуна на лыжах Дмитрия Васильева.

Иски будут рассмотрены в Пхенчхане в ближайшее время, так как вердикт должен быть вынесен до начала ОИ-2018.

Ранее иск к МОК подали 32 российских атлета.

Заседание CAS по делам 32 российских спортсменов состоится 7 февраля



Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.