ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    32 российских атлета подали иск к МОК

    Сборная России Скандалы Допинг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    32 российских атлета подали иск к МОК
    На фото:32 российских атлета подали иск к МОК
    Швейцарская юридическая компания «Шелленберг Виттмер Лтд» опубликовала заявление в связи с решением 32 российских спортсменов, не получивших приглашения для участия в Играх-2018, подать иск к МОК в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны.

    «6 февраля 32 спортсмена подали иск в CAS в Пхенчхане в рамках специальной процедуры ad hoc. В дополнение к заявленным в Лозанне (в суд первой инстанции трибунала Лозанны) основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией», — говорится в заявлении, текст которого приводит «Р-Новости».

    По решению МОК от 5 декабря россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR) под олимпийским флагом, каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску на Игры. Многим лидерам сборной России в разных видах спорта было отказано без объяснения причин. Во вторник стало известно, что 32 российских спортсмена во вторник утром подали апелляции в CAS.

    Ранее стало известно, что слушания в CAS по апелляциям 32 российских спортсменов на их недопуск до Олимпийских игр 2018 года пройдут 7 февраля в Пхенчхане. Процесс начнется в 7:00 по мск.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом
  • Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян
    •
  • Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина
  • Изучаем новые откровения скандального информатора ВАДА
    •
  • 06/02
    • Еще двенадцать российских спортсменов подали иск в CAS
  • 06/02
    • Заседание CAS по делам 32 российских спортсменов состоится 7 февраля
  • 06/02
    • МОК проверяет экипировку российских спортсменов в Пхенчхане
  • 05/02
    • МОК отказал 15 россиянам в допуске на Олимпиаду
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором
    Подробный разбор
  • Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом
  • Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян
    •
  • В погоне за долгожданным золотом
  • Все о подготовке ледовый дружины Олега Знарка к играм в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • 1,63
    •
  • «Рейнджерс» могут прервать серию неудач в игре с «Бостоном»
  • «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
  • 1,86
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 17:58
    • Российским спортсменам прогнозируют девять медалей на ОИ-2018
  • 15:50
    • В Пхенчхане ввели карантин из-за вспышки вирусной инфекции
  • 14:49
    • Еще двенадцать российских спортсменов подали иск в CAS
  • 14:13
    • МОК проверяет экипировку российских спортсменов в Пхенчхане
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    • 13:51
  • 10:11
    • На Игры в Корее продано более 77% билетов
  • 09:59
    • Заседание CAS по делам 32 российских спортсменов состоится 7 февраля
  • 21:55
    • Канадские спортсмены будут петь гендерно-нейтральный гимн на ОИ-2018
  • 20:14
    • Стало известно, сколько россиян примет участие в церемонии открытия ОИ-2018
  • 19:23
    • НОК Германии: Хорошо, что МОК не пригласил оправданных россиян на ОИ-2018
  • 05/02
    • Колобков: Нельзя исключать провокаций в отношении российских спортсменов на ОИ-2018
  • 05/02
    • Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018
  • 05/02
    • Кремль сожалеет о недопуске на ОИ россиян, оправданных в CAS
  • 05/02
    • Российские биатлонисты не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018
  • 05/02
    • Офицеры ВАДА помешали первой тренировке женской сборной России в Корее
  • 05/02
    • Фаткулина не следила за заявлениями Баха
  • 05/02
    • Демченко уже приготовил документы для продолжения борьбы в суде
  • 05/02
    • CAS тщательно изучит замечания главы МОК
  • 05/02
    • МОК отказал 15 россиянам в допуске на Олимпиаду
  • 04/02
    • Объединенная хоккейная команда Кореи провела первый матч в истории
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •