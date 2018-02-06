32 российских атлета подали иск к МОК

Швейцарская юридическая компания «Шелленберг Виттмер Лтд» опубликовала заявление в связи с решением 32 российских спортсменов, не получивших приглашения для участия в Играх-2018, подать иск к МОК в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны.

«6 февраля 32 спортсмена подали иск в CAS в Пхенчхане в рамках специальной процедуры ad hoc. В дополнение к заявленным в Лозанне (в суд первой инстанции трибунала Лозанны) основаниям для иска в документе указаны санкционный характер примененных МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией», — говорится в заявлении, текст которого приводит «Р-Новости».

По решению МОК от 5 декабря россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR) под олимпийским флагом, каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску на Игры. Многим лидерам сборной России в разных видах спорта было отказано без объяснения причин. Во вторник стало известно, что 32 российских спортсмена во вторник утром подали апелляции в CAS.

Ранее стало известно, что слушания в CAS по апелляциям 32 российских спортсменов на их недопуск до Олимпийских игр 2018 года пройдут 7 февраля в Пхенчхане. Процесс начнется в 7:00 по мск.