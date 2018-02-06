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    Заседание CAS по делам 32 российских спортсменов состоится 7 февраля

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    Заседание CAS по делам 32 российских спортсменов состоится 7 февраля
    На фото:Заседание CAS по делам 32 российских спортсменов состоится 7 февраля
    Выездная панель CAS, скорее всего, рассмотрит апелляции 32 российских спортсменов в среду, сообщает пресс-служба суда. В состав панели войдут швейцарец Бернард Велтен, австралийка Зали Штеггалл и канадка Кэрол Робертс.

    Список подавших апелляции выглядит так: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Иван Букин, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Глеб Ретивых, Алексей Волков.

    Согласно решению МОК, россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе, каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску на Игры. В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.

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