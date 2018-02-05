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Олимпиада-2018
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    Офицеры ВАДА помешали первой тренировке женской сборной России в Корее

    Сборная России Хоккей
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    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Офицеры ВАДА сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. За два часа до начала занятия допинг-офицеры забрали 14 хоккеисток национальной команды.

    «Катались в неполном составе, так как 14 девчонок взяли на допинг-пробу, не все успели к началу тренировки. Когда неполный состав, всегда испытываешь определённые проблемы, не удалось прокатать то, что хотелось. Но мы вышли из положения, тренировку провели.

    Обычно допинг-офицеры приходят рано утром, часов в шесть, когда девчонки ещё спят. Сегодня пришли к завтраку, процедура затянулась два с половиной-три часа. Комиссары пришли поздновато.

    Хоккеистки настраиваются, мы готовили команду к Олимпиаде на протяжении последних двух сезонов. В сложившейся политической ситуации хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив», — сказал главный тренер Алексей Чистяков в эфире «Матч ТВ».

    Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 стартует 10 февраля. Сборная России в стартовом матче 11 февраля сыграет с Канадой.

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