Офицеры ВАДА помешали первой тренировке женской сборной России в Корее

Офицеры ВАДА сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. За два часа до начала занятия допинг-офицеры забрали 14 хоккеисток национальной команды.

«Катались в неполном составе, так как 14 девчонок взяли на допинг-пробу, не все успели к началу тренировки. Когда неполный состав, всегда испытываешь определённые проблемы, не удалось прокатать то, что хотелось. Но мы вышли из положения, тренировку провели.

Обычно допинг-офицеры приходят рано утром, часов в шесть, когда девчонки ещё спят. Сегодня пришли к завтраку, процедура затянулась два с половиной-три часа. Комиссары пришли поздновато.

Хоккеистки настраиваются, мы готовили команду к Олимпиаде на протяжении последних двух сезонов. В сложившейся политической ситуации хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив», — сказал главный тренер Алексей Чистяков в эфире «Матч ТВ».

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 стартует 10 февраля. Сборная России в стартовом матче 11 февраля сыграет с Канадой.