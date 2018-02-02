Свендсен: МОК должно быть стыдно из-за отстранения России

Норвежский биатлонистраскритиковал решение МОК отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.

«Это маленький хаос. МОК должно быть стыдно, поскольку у них не было достаточного количества доказательств для отстранения России», — приводит слова Свендсена «Спорт-Экспресс» со ссылкой на TV2.

«Отчет Макларена? Он содержит косвенные улики, но там не доказательств. В нем представлено много того, что указывает на странные вещи, но в этом нет никаких доказательств, чтобы отстранять спортсменов», — также отметил норвежец.

Свендсен считает, что нельзя отстранять спортсменов, основываясь на показаниях информатора WADA Григория Родченкова: «Не понимаю почему все верят его словам. У МОК должно быть больше доказательств, чтобы отстранять спортсменов, чем показания какого-то человека».

При этом норвежец уверен, что в России были проблемы с допингом: «Но я ни в коем случае не наивен. В России проблемы с допингом имели место быть».

Напомним, что CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и восстановил их результаты на Играх в Сочи.

Ранее стало известно о том, что МОК обсудит решение CAS на исполкоме 3 и 4 февраля.