МОК обсудит решение CAS на исполкоме 3 и 4 февраля

(МОК) обсудит решение(CAS) по апелляциям российских спортсменов на исполкоме организации 3 и 4 февраля, информирует Around the Rings.

Изначально исполком МОК планировал заслушать отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации допинг-тестирования (ITA), планы по допинг-тестированию непосредственно перед Играми и группы по осуществлению проекта по OAR (спортсмены-олимпийцы из России).

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Впрочем, теперь исполкому придется обсудить свои дальнейшие шаги после публикации вердикта CAS.

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Напомним, что CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи.