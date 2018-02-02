МОК обсудит решение CAS на исполкоме 3 и 4 февраля

Изначально исполком МОК планировал заслушать отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации допинг-тестирования (ITA), планы по допинг-тестированию непосредственно перед Играми и группы по осуществлению проекта по OAR (спортсмены-олимпийцы из России).
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Впрочем, теперь исполкому придется обсудить свои дальнейшие шаги после публикации вердикта CAS.
МОК: Решение CAS не означает, что оправданные россияне поедут на ОИ-2018
Напомним, что CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи.