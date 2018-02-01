МОК: Решение CAS не означает, что оправданные россияне поедут на ОИ-2018

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не означает, что кто-то из 28 оправданных российских спортсменов будет приглашен на Олимпиаду-2018, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

«Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских зимних играх 2018 года, то решение Исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года остаётся в силе. Поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) отстранён, то российские спортсмены могут поехать в Пхёнчхан только по приглашению МОК. Решение CAS ещё не означает, что оправданные 28 спортсменов будут приглашены на Игры-2018. Это не даёт им привилегии», — говорится в заявлении МОК.

Исполком МОК в декабре объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). В Пхенчхан смогут поехать только те российские спортсмены, которым МОК сделал персональное приглашение.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.