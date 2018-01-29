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    Родченков: Путин знал о допинговой программе в России

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    Григорий Родченков
    На фото:Григорий Родченков
    Немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил трейлер своего нового документального фильма, в который войдёт первое интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    В анонсе Родченков даёт новую информацию, обвиняя президента Владимира Путина в том, что именно он руководил допинговой системой в России.

    «Все приказы шли сверху, от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие специфические задачи.

    Путин знал вообще про все. Его подход был: не скрывайте свои проблемы, рассказывайте о них и мы решим их. Мутко как-то сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой.

    Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе», — говорит в трейлере Родченков.

    При этом в кадре нет самого Родченкова. Есть только его голос, звучащий из телефонной трубки.

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