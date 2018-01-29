Родченков: Путин знал о допинговой программе в России

Немецкий журналиствыпустил трейлер своего нового документального фильма, в который войдёт первое интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории

В анонсе Родченков даёт новую информацию, обвиняя президента Владимира Путина в том, что именно он руководил допинговой системой в России.

«Все приказы шли сверху, от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие специфические задачи.

Путин знал вообще про все. Его подход был: не скрывайте свои проблемы, рассказывайте о них и мы решим их. Мутко как-то сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой.

Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе», — говорит в трейлере Родченков.

При этом в кадре нет самого Родченкова. Есть только его голос, звучащий из телефонной трубки.