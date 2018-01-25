МОК: Возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашенным на ОИ

(МОК) не исключает возможности проведения дополнительных расследований по отношению к российским спортсменам, не получившим приглашений на Олимпиаду-2018.

Новый удар по сборной России

Ранее стало известно, что 111 атлетам из России запретили стартовать в Пхенчхане. В список, в частности, попали шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Сегодня Шипулин заявил, что в понедельник отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке приглашенных на Игры-2018, однако ответа не получил.

«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными», – приводит слова представителя пресс-службы МОК «Р-Спорт».