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Олимпиада-2018
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    Бах: Решение пригласить на ОИ-2018 только чистых спортсменов не унижает Россию

    Сборная России Допинг
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    Томас Бах
    На фото:Томас Бах
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что недопуск множества российских спортсменов до Олимпийских игр в Пхенчхане поспособствует прогрессу молодого поколения.

    Новый удар по сборной России

    «Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов.

    Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт.

    Комиссия Валери Фурнейрон взяла на себя очень серьезную ответственность, гарантировав, что ни один "нечистый" спортсмен не попадет на Игры.

    Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр», – цитирует ТАСС Баха.

    Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

    Накануне стало известно, что в список допущенных российских спортсменов не попали биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, почти вся сборная России по шорт-треку во главе с Виктором Аном.

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