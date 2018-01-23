ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    СМИ: Ряда ведущих российских хоккеистов нет в списке приглашенных на ОИ-2018

    Хоккей Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Ряда ведущих российских хоккеистов нет в списке приглашенных на ОИ-2018
    На фото:Ряда ведущих российских хоккеистов нет в списке приглашенных на ОИ-2018
    Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в числе приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабную работу по их включению в итоговый список, сообщает «РИА Новости» источник, близкий к Олимпийскому комитету России.

    «Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане. На данный момент ФХР ведёт масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — сообщил источник.

    Во вторник стало известно, что ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана, отсутствует в списке потенциальных участников Игр.

    Напомним, что в декабре МОК отстранила сборную России от Олимпиады в Корее, при этом «чистым» спортсменам была предоставлена возможность выступить на Играх под нейтральным флагом.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Предолимпийские хлопоты
  • Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • «Каждую победу и каждую медаль мы посвятим России»
  • Как российские спортсмены решали вопрос о поездке на ОИ-2018
    •
  • Главный сказал: «едем». Россияне должны выступить на ОИ-2018
  • Президент России не будет препятствовать отдельным спортсменам участвовать в Олимпийских играх
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Агуэро выведет «МанСити» в финал
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 января
  • 5,30
    •
  • Третий матч «красно-зелёных»
  • «Локомотив» — ЦСКА София. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
  • 1,70
    •
    Олимпиада-2018 в Пхёнчхане. Лента новостей
  • 11:17
    • ОКР запросит у МОК причины отсутствия лидеров сборной среди возможных участников Игр-2018
  • 18:43
    • Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018
  • Предолимпийские хлопоты
  • Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018
    • Вчера в 02:50
  • 21/01
    • Объявлен состав российских фигуристов, которые поедут на Олимпиаду-2018
  • 20/01
    • На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выступят 22 спортсмена из КНДР
  • 19/01
    • МОК не допустил 111 россиян до участия в ОИ-2018
  • 18/01
    • Компания ZASPORT представила эскизы формы российских атлетов на ОИ-2018
  • 18/01
    • Атлеты из КНДР выступят в четырех видах спорта на Олимпиаде-2018
  • 18/01
    • Родченков подозревает британских атлетов в употреблении допинга
  • 15/01
    • Бьорндален: Я мог бы быть в форме к Олимпиаде
  • 15/01
    • Восьмикратный олимпийский чемпион Бьерндален пропустит ОИ-2018
  • 15/01
    • Россия планирует наложить санкции на ряд членов WADA
  • 13/01
    • Пихлер не верит, что Зайцева употребляла допинг
  • 13/01
    • Коукалова не выступит на Олимпиаде-2018
  • 09/01
    • Вяльбе: Лыжники могут пропустить ОИ даже в случае положительного решения CAS
  • 07/01
    • Фаткулина не поедет на слушания CAS
  • 04/01
    • CAS отклонил апелляцию IBSF, российские спортсмены могут принимать участие в соревнованиях
  • 02/01
    • Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной США по хоккею на ОИ-2018
  • 29/12
    • Керлингистки команды Моисеевой отобрались на ОИ-2018
  • 28/12
    • Фристайлистка Мальцева пропустит ОИ-2018 из-за травмы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •