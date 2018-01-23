СМИ: Ряда ведущих российских хоккеистов нет в списке приглашенных на ОИ-2018

Ряда ведущих российских хоккеистов нет в списке приглашенных на ОИ-2018

Ряд ведущих хоккеистов сборнойотсутствует в числе приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабную работу по их включению в итоговый список, сообщает «РИА Новости» источник, близкий к Олимпийскому комитету России.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане. На данный момент ФХР ведёт масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — сообщил источник.

Во вторник стало известно, что ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана, отсутствует в списке потенциальных участников Игр.

Напомним, что в декабре МОК отстранила сборную России от Олимпиады в Корее, при этом «чистым» спортсменам была предоставлена возможность выступить на Играх под нейтральным флагом.