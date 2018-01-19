МОК не допустил 111 россиян до участия в ОИ-2018

Из первоначальной заявки России на Олимпиаду, которая составляла 500 человек, 111 спортсменов были не допущены на Игры.
Отмечается, что из числа отобранных атлетов большинство не участвовали в зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Компания ZASPORT представила эскизы формы российских атлетов на ОИ-2018
Спортсмены, получившие одобрение для участия в Олимпиаде, должны будут проходить дальнейшие допинг-тесты.
Поскольку отбор на ОИ-2018 продолжается, то до сих пор точно не известно, сколько Россиян выступят на Играх.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.