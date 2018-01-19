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Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
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    МОК не допустил 111 россиян до участия в ОИ-2018

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    На Играх-2018 выступят «Объединенные спортсмены России»
    На фото:На Играх-2018 выступят «Объединенные спортсмены России»
    Международный олимпийский комитет сократил заявку сборной России на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщает РБК.

    Из первоначальной заявки России на Олимпиаду, которая составляла 500 человек, 111 спортсменов были не допущены на Игры.

    Отмечается, что из числа отобранных атлетов большинство не участвовали в зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

    Компания ZASPORT представила эскизы формы российских атлетов на ОИ-2018

    Спортсмены, получившие одобрение для участия в Олимпиаде, должны будут проходить дальнейшие допинг-тесты.

    Поскольку отбор на ОИ-2018 продолжается, то до сих пор точно не известно, сколько Россиян выступят на Играх.

    Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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