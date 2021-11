Гейджи победил Чендлера на UFC 268

Американский боецпобедил соотечественникав бою основного карда турнира UFC 268.

Гейджи победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) благодаря тому, что лучше провел заключительную часть поединка.

После боя оба спортсмена были госпитализированы, из-за чего не смогли принять участие в обязательной пресс-конференции. Бойцы нанесли 451 удар, из которых 237 точных, в голову — 147. Джастин точно пробил в голову 83 раза, а Майкл — 64.

На счету 32-летнег Гэтжи 23 победы и три поражения, у 35-летнего Чендлера 22 победы и 7 поражений.

